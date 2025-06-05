Sorgun'da Kurban Bayramı Öncesi Mezarlık Ziyaretleri Başladı

Sorgun'da Kurban Bayramı Öncesi Mezarlık Ziyaretleri Başladı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıkları ziyaret ederek, vefat eden yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, bayram dolayısıyla anlayışlı olunması gerektiğini vurguladı.

Kurban Bayramı öncesinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.

İlçe merkezinde ve köylerde sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, vefat eden yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, vatandaşlardan birbirlerine karşı anlayışlı olmalarını, gönül kırmamalarını istedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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