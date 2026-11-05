Sorgun'da köy içme suyu şebekelerinde kollektör sistemi ilk kez uygulanmaya başlandı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı köylerde içme suyu şebekelerinde kollektör (suyu bir merkezde toplayarak farklı hatlara dağıtan tesisat) sistemi uygulanmaya başlandı.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez uygulanan kollektör sistemiyle içme suyu altyapısında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sistem sayesinde suyun daha verimli ve tasarruflu kullanılmasının sağlanacağını, şebekelerdeki kayıp ve kaçakların en aza indirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Kayhan, "Çalışmalar kapsamında Gevrek ve Mehmetbeyli köylerimizin kolektör sistemi tamamlandı. Gedikhasanlı, Belencumafakılı, Külhüyük, Erkekli ve Şahmuratlı köylerimizde ise yapım çalışmaları başladı." ifadesini kullandı.

Yatırımın bütçesinin İl Özel İdaresi tarafından karşılandığını ve sistemin gelecek yıllarda daha fazla köyde uygulanmasının planlandığını belirten Kayhan, "Amacımız her köyümüze kesintisiz, sağlıklı ve güvenli içme suyu ulaştırmak, su kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir altyapı bırakmaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA