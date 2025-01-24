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Sorgun'da Gençlere Kitap Okuma Etkinliği: Çay ve Çiğ Köfte İkramı

Sorgun'da Gençlere Kitap Okuma Etkinliği: Çay ve Çiğ Köfte İkramı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen etkinlikte gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Dernek Başkanı Halil Uğuz, etkinliğin önemine vurgu yaparak, katılımcılara çay ve çiğ köfte ikramında bulunulduğunu açıkladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen etkinlikte kitap okuyan gençlere çay ve çiğ köfte ikram edildi.

Sorgun Gençlik Derneği'nden (SORGED) yapılan açıklamaya göre, hizmet binasında gerçekleştirilen "kitap sizden, çay ve çiğ köfte bizden" etkinliğiyle gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Halil Uğuz, 2017 yılında başladıkları etkinlikle gençlere ikramlarda bulunduklarını bildirdi.

Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının iyi bir konumda olmadığına değinen Uğuz, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik sayesinde gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedeflerken, aynı zamanda birlikte vakit geçirmenin ve paylaşmanın önemini bir kez daha hissettik. Kitap okumanın ardından katılımcılarımıza özel olarak hazırladığımız çiğ köfte ikramıyla etkinliğimizi tatlandırdık. Çay eşliğinde sunulan çiğ köfteler, katılımcılar arasında sıcak bir sohbet ortamı oluştururken, günün güzel anılarına lezzet kattı."

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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