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Sorgun'da öğrencilere deprem farkındalık eğitimi verildi

Sorgun'da öğrencilere deprem farkındalık eğitimi verildi
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Belediye Afet İşleri Müdürlüğünce 11 okulda 800 öğrenciye deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Belediye Afet İşleri Müdürlüğünce 11 okulda 800 öğrenciye deprem farkındalık eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, afet bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla düzenlenen eğitim programı kapsamında, öğrencilere deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Anaokulu öğrencileri için bakanlık onaylı eğitici çizgi filmlerle desteklenen eğitimlerde, güvenli tahliye yöntemleri ve afet anında doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, afetlere karşı en güçlü hazırlığın bilgi ve bilinç olduğunu belirtti.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Ekinci, çocukların küçük yaşlardan itibaren afet bilinciyle yetişmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen
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