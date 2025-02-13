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Sorgun Belediyesinden Temizlik İşçileri İçin Kura Çekimi

Sorgun Belediyesinden Temizlik İşçileri İçin Kura Çekimi
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Sorgun Belediyesi, temizlik işlerinde görevlendirmek üzere alacağı 40 işçi için kura çekimi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, temizlik hizmetlerine verdikleri önemi vurguladı.

Sorgun Belediyesinin temizlik işlerinde görevlendirmek üzere alacağı 40 işçi için kura çekildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediyenin düğün salonundaki çekilişte yaptığı konuşmada, belediye olarak ilçenin temizliğine önem verdiklerini söyledi.

Bu birimde eksikliği duyulan bölümler için başvuru açtıklarını ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Başvurular bu ayın 9'unda sona erdi. Sorgun 1. Noteri huzurunda düğün salonumuzda kura çekimi yapıldı. Temizlik işçisi alımı için 315, temizlik hizmetleri şoför alımı için de 110 kişi başvuruda bulundu. Temizlik işlerinde görevlendirilecek 25, şoför olarak alınacak 15 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Bu arkadaşlarımızın 1 aylık bir deneme süresi olacak. Bu süre içinde istediğimiz verimi alamadığımız arkadaşlarımızın iş akdini feshederek yerine listeden başka biri alınacak."

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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