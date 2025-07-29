Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, Sağlık Durumunu Açıkladı

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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, baş dönmesi nedeniyle tedavi gördüğünü ve anlık denge kaybı sonucu ufak bir yaralanma yaşadığını belirtti. Durumunun ciddi olmadığını ve resmi kaynaklara itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda kendisiyle ilgili çıkan bazı asılsız haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduğunu belirtti.

Bir süredir vertigo (baş dönmesi) şikayeti nedeniyle tedavi gördüğünü kaydeden Ekinci, "Dün gece saatlerinde de rahatsızlığım dolayısıyla anlık bir denge kaybı yaşadım ve bu esnada mangalın üzerine düşerek ufak bir yaralanma geçirdim. Konu bazı mecralarda yanlış ve farklı şekilde yansıtılmıştır. Durumum ciddi değildir. Hastanede ayakta tedavi gördüm ve aynı gün taburcu edildim. Şu an sağlığım gayet yerindedir. Görevimin başındayım ve çalışmalarımıza aynı azimle devam etmekteyim." ifadelerini kullandı.

Ekinci, asılsız haberlere itibar edilmemesi ve resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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