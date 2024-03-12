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Sorgun'a Hayvan Hastanesi İçin Yer Tespit Çalışmaları Başladı

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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye kurulması planlanan hayvan hastanesi için yer tespit çalışması yaptıklarını söyledi. Aydın, projenin üreticilerin hayvan sağlığına katkı sağlayacağını belirtti.

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye kurulması planlanan hayvan hastanesi için yer tespit çalışması yaptıklarını söyledi.

Aydın, AA muhabirine, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya ile fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası ile yeni yerine taşındığında boşalacak kaymakamlık binasını alternafik olarak gösterdiklerini ifade eden Aydın, "Hayvan hastanesi tamamlandığında üreticilerin hayvan sağlığında yaşadığı birçok sıkıntının giderilmesi anlamına gelmektedir. En kısa zamanda bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz." dedi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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