Sonsuz Şükran Köyü'nde Hıdırellez Kutlamaları

Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran köyündeki kerpiç evlerde yaşayan sanatçılar Hıdırellez'i kutladı.

Sanatçılar, köyde düzenledikleri etkinlikte, oyunlar oynayıp gökyüzüne uçurtma uçurdu, hayatını kaybetmiş sanatçılar adına oluşturulan gül bahçesinde fidanlara kurdele bağlayıp dilek tuttu.

Heykeltraşlar Meral Kayısı ve Emrah Ateşli, Ressam Merve Kıyak, Yönetmen Atalay Taşdiken, köy sakinlerinden Figen Akkemik, İlknur Erk, Çiğdem Akkaya ve davetliler yöreye has bir yiyecek olan ve kazanlarda pişirilen "Mürdük Aşı"ndan gelen misafirlere ikram etti.

Köyün kurucularından Yeşilçam emektarı Yönetmen Atalay Taşdiken de köyde yaptığımız etkinliklerle ilgili son 3-4 senedir hem pandemiden dolayı hem de arzu edilmeyen ortaya çıkan bazı nedenlerden dolayı etkinliklerde aksamalar yaşadıklarını söyledi.

Taşdiken, "İnşallah bu yazdan itibaren yerel yönetimin, devletin de desteğiyle, katkılarıyla tekrar Sonsuz Şükran Köyünü eski, kendine yaraşır etkinliklerle dolu bir hale getireceğiz. Sonsuz Şükran köyü, hem Çavuş'un hem de Hüyük'ün Türkiye'deki turizm yüzüdür, turizm tanıtımıdır." dedi.