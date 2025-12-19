Çini sanatçısı Songül Şimşek'in "Desende Saklı" sergisi Rami Kütüphanesi'nde açılacak

Haberler

Sanatçı Songül Şimşek'in geleneksel çini sanatını çağdaş yorumlarıyla bir araya getirdiği 'Desende Saklı' adlı sergisi, 21 Aralık'ta Rami Kütüphanesi'nde açılacak. Sergi, Şimşek'in 12 yıllık çini yolculuğunun izlerini taşıyacak ve 28 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Songül Şimşek'in geleneksel çini sanatını çağdaş anlatımla yorumladığı eserlerinden oluşan "Desende Saklı" adlı ilk kişisel sergisi, 21 Aralık'ta Rami Kütüphanesi'nde izlenime sunulacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, Şimşek, yaklaşık 12 yıllık çini yolculuğunun izlerini taşıyan sergide, desenle kurduğu ilişkiyi, bellek, geçmiş ve içsel dönüşüm ekseninde ele alıyor.

Çiniyi yalnızca geleneksel süsleme unsuru değil kişisel anlatım ve düşünce alanı olarak yeniden yorumlayan bir seçkinin sunulduğu sergide, panolar ve tabakların yanı sıra dik formlar, serbest yüzey uygulamaları ve sanatçının "Yadigar" koleksiyonu yer alıyor.

Sır altı tekniğiyle üretilen çalışmalar, sabırla işlenen katmanları, sessizlikten doğan anlatısı ve izleyiciyle kurduğu içten bağla öne çıkıyor.

Sergi, 28 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
