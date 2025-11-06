Soner Sarıkabadayı Antalya'da Coşkulu Bir Konser Verdi

ANTALYA Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Soner Sarıkabadayı, sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansı ile Antalyalılara coşku dolu bir gece yaşattı.

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde sahne aldığı Gündoğdu Meydanı'nda hayranlarıyla buluştu. Şarkıcı konser repertuvarında, 'Açık Adres', 'Uçurum', 'Kasaba' gibi şarkılarının yanı sıra türkülere de yer verdi. Antalyalılar bütün gece sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.

Sarıkabadayı sahnede yaptığı konuşmada, "Bu muhteşem enerjinizle beni karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Bu muhteşem organizasyonda emeği geçen herkes için gecenin en büyük alkışını duyalım" dedi.

