Sondaj Makinesi Kullanıcısı Yüksek Gerilim Hattına Temas Ederek Hayatını Kaybetti

Aksaray'da sondaj makinesi kullanıcısı İbrahim Ali Dağlı, kullandığı makinenin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, ancak Dağlı kurtarılamadı.

AKSARAY'da kullandığı sondaj makinesinin demir borusu yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan İbrahim Ali Dağlı (58), hayatını kaybetti.

?Olay, saat 14.00 sıralarında Eskil ilçesi Setik yaylasında meydana geldi. Arazide sondaj yaparken Ali Dağlı'ın kullandığı sondaj makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Dağlı, akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağlı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.