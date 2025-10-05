Haberler

Sonbahar Renkleri Sarıkamış'ta Görsel Şölen Sunuyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ağaçlar sarı ve kızıl tonlarına büründü. Doğa fotoğrafçıları, bu muhteşem manzaralarla en güzel kareleri yakalamak için Keklik Vadisi, Çamaşır Dere ve Soğuksu mevkisinde çekim yapıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sonbaharın gelmesiyle ağaçların yaprakları yeşilden sarı ve kızılın tonlarına büründü.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan ilçede, sonbahar kendini göstermeye başladı.

2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Çamaşır Dere ve Soğuksu mevkisinde ormanların içindeki sarı, yeşil ile kızıl tonlarına bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Doğa fotoğrafçıları da güzel manzarada renk armonisini görüntülemeye çalıştı.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Kocaş, AA muhabirine, ekim ayının ilk günlerinde sonbaharın kendisini hissettirmeye başladığını söyledi.

Ağaç yapraklarının yeşilden turuncuya, alev kırmızısından sarıya dönmeye başladığını ifade eden Kocaş, "Biz doğa fotoğrafçıları olarak sonbahar bizim için bir nimettir. Mevsimin bu halinden istifade ederek fotoğraf çekmeye çıktık, Çamaşır Dere, Soğuksu ve Keklik Vadisi'nde çekimler yapıyoruz. Sonbahar, fotoğraf için çok uygun mevsim. Çünkü güneş eskisi gibi dik açıyla gelmiyor. Işık patlamaları yaşanmıyor. Renk cümbüşü de bunu desteklediği için rahatlıkla kompozisyonlarımızı oluşturup fotoğraf çekiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
