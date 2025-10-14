Haberler

Sonbahar Güzellikleri: Domaniç Dağları'nda Renk Değişimi

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle sararan ağaçları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Dron ile görüntülenen ormanlar, doğaseverleri kendine çekiyor.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan, Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

İç Ege'de bulunan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Domaniç ilçesinde, sonbaharla birlikte bazı ağaçların yaprakları sarardı.

Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Kayıların Göç Yolu'nun da yer aldığı 1500 rakımlı Domaniç Dağları ise yeşilden sarıya dönen ormanlarıyla doğaseverleri kendine çekiyor.

Öte yandan, kayın, meşe ve çam ağaçlarının bir arada bulunduğu Domaniç Dağları'ndaki renk değişimi dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
