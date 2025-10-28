Sonbahar Güzelliği Ayancık'ta Doğaseverleri Büyülüyor
Sinop'un Ayancık ilçesinde sonbaharın gelişiyle sarı ve turuncu renklere bürünen ormanlar, doğaseverlere muhteşem manzaralar sunuyor. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlar da mevsimin tadını çıkarıyor.
Sinop'un Ayancık ilçesindeki gür ormanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor.
İlçeyi çevreleyen ve sonbaharın gelişiyle sarı ve turuncu renklere bürünen ormanlar, doğaseverlere seyirlik manzaralar sunuyor.
Ormanla iç içe yaşam süren köylerdeki vatandaşlar ise sonbahar renklerinin içinde mevsimin tadını çıkarıyor.
Bölgedeki ormanlarda oluşan sonbahar renkleri dronla da görüntülendi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel