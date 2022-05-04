Son Dakika! Teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son Dakika! Teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika! Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı, 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı operasyonunun gerçekleştirildiği bölgede teröristler tarafından düzenlenen füzeli saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan açıklamada "Zeytindalı Harekât Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İs.Tğm. Talha BAHADIR ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.

24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Zeytin Dalı, Güncel, Haberler

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