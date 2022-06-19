Son Dakika! Yüz binlerce adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT başladı

ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı YKS'nin ilk oturumu TYT dün sona erdi. Saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü. TYT, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulandı. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı. TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girdi.

AYT BAŞLADI

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) bugün saat 10.15'te başladı. Adaylar 160 soruyu 180 dakikada yanıtlayacak. Ayt'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. Ayt'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. Ayt'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak ve sınavda 317 bin 765 kişi görev alacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

2 senenin ardından ilk kez maskenin kullanılmadığı sınavda, T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

SON OTURUM OLAN YDT SAAT 15.45'TE BAŞLAYACAK

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak. Bu yıl YDT'ye 168 bin 430 aday girecek. YDT'ye 688 engelli aday katılacak. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak ve 30 bin 418 kişi görev alacak. Engelli adaylar için 2022 YKS'de, üç oturumda toplam 9 bin 476 okuyucu işaretleyici görev yapacak.

YENİ UYGULAMA İLE TÜM ÖĞRENCİLER TERCİH YAPABİLECEK

Bu seneki sınavın en önemli özelliği ise barajın kaldırılması oldu. Böylece öğrencilerin barajı geçme kaygısı da kalmadı. Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek. TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak. 2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Ayrıca özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek.

BAZI PROGRAMLARDAKİ "BAŞARI SIRASI KOŞULU" UYGULAMASI SÜRECEK

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması sürecek. Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 100 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.