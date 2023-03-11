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Son Dakika! YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere girecek 36 partinin listesini yayınladı

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Son dakika! Yüksek Seçim Kurulu, seçim saatlerini ve seçime girecek partileri belirledi. Buna göre 14 Mayıs'ta seçimlere girecek 36 siyasi partinin listesi yayınlandı. Oy verme işlemi ise saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.

YSK, bugün seçime katılacak partileri belirlemek ve süreci planlamak için toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz." diye konuştu.

36 PARTİ KATILACAK

YSK'da yapılan toplantı sonrası beklenen açıklama yapıldı. Buna göre 14 Mayıs'ta seçim saatlerinin 08.00 ile 17.00 arasında olması belirlendi. Öte yandan YSK'nın aldığı karara göre seçime 36 siyasi parti katılabilecek.

PARTİ İSİMLERİ YAYINLANDI

Toplantının ardından kameralar karşısına geçip bir açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Parti isimleri liste halinde kamuoyu ile paylaşılacak. Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs'ta oy verme saatleri ve 1 oy sandığında kaç seçmenin oy vereceğine dair karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İşte o liste:

Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu: Seçime 36 siyasi parti katılacak

Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu: Seçime 36 siyasi parti katılacak

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Yüksek Seçim Kurulu Seçim 2023 Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Bilirkişi:

Bu kadar parti olması saçmalık. 36 çeşit siyasi akım olmaz. Çoğu doğru düzgün görüş bile ortaya koyamamışlar.

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