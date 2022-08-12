Son Dakika | Yol hatası kaynaklı kazaları azaltacak proje

Son dakika haberleri: MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan metal işleri öğretmeni Yaşar Şahin'in (60), 7 kişilik ekibiyle geliştirdiği sistemde; araç içine monte edilen modül cihaz, çukur veya tümseğe denk gelindiğinde bunu konumu ile bilgisayar sistemindeki uygulamaya aktarıyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan metal işleri öğretmeni Yaşar Şahin'in (60), 7 kişilik ekibiyle geliştirdiği sistemde; araç içine monte edilen modül cihaz, çukur veya tümseğe denk gelindiğinde bunu konumu ile bilgisayar sistemindeki uygulamaya aktarıyor. Sistemle anında tespit edilen bozuk yolların yapılıp, yol hatalarından kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli metal işleri öğretmeni Yaşar Şahin, aralarında mühendis ve yazılımcıların bulunduğu 7 kişilik ekibi ile yol hatalarından kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla uydu teknolojisini kullanarak, proje geliştirdi. 'Yollardaki Kaza Trafiği Projesi' kapsamındaki sistemde, araç içine monte edilen modül cihaz, çukur veya tümseğe denk gelindiğinde bu durumu uydu teknolojisi ile konumu, tarihi ve saatiyle detaylıca bilgisayar sistemindeki uygulamaya aktarıyor. Proje hayata geçtiğinde, sistem ile anında tespit edilen bozuk yollar haritalandırıldıktan sonra ilgili kurum tarafından yapılıp, yol hatalarından kaynaklanan kazaların önüne geçilebilecek.