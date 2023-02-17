Son Dakika! YÖK: Üniversiteler 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacak, nisanda hibrit seçeneği değerlendirilecek

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerin bahar dönemi boyunca uzaktan eğitimle devam edeceği açıklanmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacağını belirtip, "Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek." dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilimizde büyük yıkım yaşanmış ve üniversitelerde eğitime uzaktan devam edilmesi kararı alınmıştı.

NİSAN AYINDA HİBRİT SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bugün kameralar karşısına geçen YÖK Başkanı Erol Özvar, son gelişmeleri aktardı. Özvar, "11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde kampüslerimizin çoğunda yıkılan bina olmadığı görüldü. Bununla birlikte az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Bu dönemde kampüslerimiz önemli rol almışlardır. Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek." dedi.

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