Son Dakika: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan saldırgan Bolu'da yakalandı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara Çankaya'daki partisinin genel merkezinde Serhat K. tarafından kalçasından bıçaklandı. Dört bıçak darbesi alan Yılmaz kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan olayın ardından kayıplara karıştı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" ifadelerine yer verildi.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Yenilik Partisi MYK üyesi Osman Yaylagül, Öztürk Yılmaz'ın tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamada bulundu. Saldırı anı ve Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Yaylagül, "Saldırgan İstanbul'dan geldiğini ve bir çay içmek istediğini söylemiş. İçeri girdikten sonra genel başkanın direk boynuna saldırmış. Başkan Yılmaz müdahale edince arkasından 4 kez bıçaklamış. Kurucu üyemiz Nalan hanım müdahale etmiş, sandalyeyi fırlatmış ama saldırgan kaçmış. Şu anda 4 yerinden yaralı ama hayati tehlikesi yok. Akli dengesi yerinde biri, orta yaşlarda. Bence planlı bir şekilde gelmiş. Partili biri değil, dışarıdan yaptırmışlar" dedi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Yılmaz'ı bıçakla yaralayan saldırgan Serhat K.'yi Bolu Otobüs Terminali'nde yakaladı. Saldırgan gözaltına alındı.

EMNİYET, TWİTTER'DAN DUYURDU

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, 11 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı. Duşanbe Büyükelçiliği görevinden 3 Eylül 2015 tarihinde istifa ederek, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi. 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edildi. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.