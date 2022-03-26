Son dakika! Yemen'deki 'Kararlılık Fırtınası' operasyonunun 7. yılı - Haberler

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Son dakika! Yemen'deki 'Kararlılık Fırtınası' operasyonunun 7. yılı

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Yemen caddesinden drone görüntüsü Kalabalıktan detaylar Protesto gösterisinden detay görüntüler SANA - Yemen'in başkenti Sana'da toplanan yüzlerce İran destekli Husi taraftarı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 26 Mart 2015'te başlattığı "Kararlılık Fırtınası" adı...

Yemen caddesinden drone görüntüsü

Kalabalıktan detaylar

Protesto gösterisinden detay görüntüler SANA - Yemen'in başkenti Sana'da toplanan yüzlerce İran destekli Husi taraftarı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 26 Mart 2015'te başlattığı "Kararlılık Fırtınası" adı verilen operasyonu protesto etti.

Son dakika! Yemen'deki 'Kararlılık Fırtınası' operasyonunun 7. yılı

Son dakika! Yemen'deki 'Kararlılık Fırtınası' operasyonunun 7. yılı

Son dakika! Yemen'deki 'Kararlılık Fırtınası' operasyonunun 7. yılı

AA / Güncel

Kararlılık Fırtınası, Protesto, Drone, Yemen, Güncel, Haberler

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