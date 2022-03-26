Son dakika! Yemen'deki 'Kararlılık Fırtınası' operasyonunun 7. yılı
AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Yemen caddesinden drone görüntüsü Kalabalıktan detaylar Protesto gösterisinden detay görüntüler SANA - Yemen'in başkenti Sana'da toplanan yüzlerce İran destekli Husi taraftarı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 26 Mart 2015'te başlattığı "Kararlılık Fırtınası" adı...
Yemen caddesinden drone görüntüsü
Kalabalıktan detaylar
Protesto gösterisinden detay görüntüler SANA - Yemen'in başkenti Sana'da toplanan yüzlerce İran destekli Husi taraftarı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 26 Mart 2015'te başlattığı "Kararlılık Fırtınası" adı verilen operasyonu protesto etti.