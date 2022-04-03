Son dakika: Yemen'de ateşkesin ardından Hudeyde Limanı'na ilk petrol gemisi ulaştı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle dün başlayan ateşkesin ardından ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na ilk petrol gemisinin ulaştığını duyurdu.

Husilerin kontrolünde bulunan Sana'daki Yemen Petrol Şirketinin (YPC) Sözcüsü Isam el-Mütevekkil tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Splendour Sapphıre isimli mazot gemisinin 88 gün alıkonulduktan sonra Hudeyde Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Halihazırda benzin yüklü 3 geminin daha alıkonulmuş şekilde tutulduğuna işaret edilen açıklamada, gemilere ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ilan edilen ateşkes anlaşmasının uygulanmasını hızlandıracağını ve akaryakıt krizini hafifletmek için geri kalan gemileri de Hudeyde Limanı'na doğru hareket ettireceğini umdukları kaydedildi.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini ifade eden Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.