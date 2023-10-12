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Son Dakika! Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van Gölü açıklarında saat 14.04'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Erciş ilçesinde de hissedilen depremin ardından öğrenciler okul bahçelerinde toplandı.

Son Dakika! Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ 4.6 OLARAK DUYURDU

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Van'ın Akçift ilçesi olarak duyurdu. Rasathane depremin şiddetini ise 4.6 olarak açıkladı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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