Son dakika: Türkiye geneli narkotik operasyonlarında bir haftada 3 bin 924 şüpheli yakalandı

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda, bir haftada 3 bin 924 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 75 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

3 bin 924 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 263 kilogram esrar, 40 kilogram skunk, 164 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 60 kilogram sentetik uyuşturucu, 5 bin uyuşturucu içerikli ilaç, 111 bin sentetik ecza, 2 bin 557 kök kenevir bitkisi, 3 kilogram kimyasal madde, 23 kilogram Afyon sakızı, 40 tabanca ve tüfek ile 144 bin 170 lira ele geçirildi.