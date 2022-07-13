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Son dakika... Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika... Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberlerine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Duran Otcu (24) idaresindeki 06 ZDB 89 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa D-100 kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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