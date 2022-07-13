Son dakika... Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Duran Otcu (24) idaresindeki 06 ZDB 89 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa D-100 kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel