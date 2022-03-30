Son dakika... Tokat'ta 10. kattaki evinin penceresini temizlerken düşen kadın öldü - Haberler

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Son dakika... Tokat'ta 10. kattaki evinin penceresini temizlerken düşen kadın öldü

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika... Tokat'ta 10. kattaki evinin penceresini temizlerken düşen kadın öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ta 10. kattaki evinin penceresinden düşen kadın yaşamını yitirdi.

TOKAT (AA) - Tokat'ta 10. kattaki evinin penceresinden düşen kadın yaşamını yitirdi.

Doğukent Mahallesi TOKİ konutlarındaki binanın 10. katında oturan 66 yaşındaki Seher Kambutoğlu, evinin penceresini silmek isterken dengesini kaybederek düştü.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler Kambutoğlu'nun öldüğünü belirledi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat, Güncel, Haberler

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