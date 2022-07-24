Son Dakika: MİT'ten bir nokta atışı daha! Terör örgütünün sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç öldürüldü
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Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Ağrı, Kars, Van, Bingöl ve Bitlis kırsalında faaliyet gösteren Tekintanğaç'ın, çok sayıda terör eyleminde bizzat bulunduğu öğrenildi.
Terör örgütü PKK- Ypg'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi..
AĞRI VE KARS'TA DA FAALİYET GÖSTERMİŞ
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.
ADETA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KULUÇKA MERKEZİ
Teröristin yerinin tespit edilmesinin ardından MİT tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda Tekintanğaç etkisiz hale getirildi. Aynularab, terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezine dönüşmesi ve sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman terör eylemi yapması nedeniyle göz önünde tutuluyor.