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Son Dakika! Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur, İstanbul'da yakalandı

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Son Dakika! Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur, İstanbul'da yakalandı

Son dakika! MİT ve emniyetin ortak operasyonu sonucu, terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı. Matur'un yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan, DHKP/C Türkiye Sorumlusu Gülten Matur'un yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Yapılan açıklamaya göre bu kapsamda Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla bugün sabah saatlerinde İstanbul'da yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

DHKP-C Güncel Haberler Son Dakika

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