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Son Dakika! Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği sonrası Ümit Özdağ'dan itiraz: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor

Güncel Haberler

Son dakika: ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, yaptığı basın açıklaması seçimlerin ikinci turunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleyeceklerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından ATA İttifakı'nın ana bileşeni olan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır" dedi.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5 oy olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

ÖZDAĞ: KENDİ POLİTİK TERCİHİ

Oğan'ın açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan paylaşımda bulunan. Özdağ, "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği sonrası Ümit Özdağ'dan itiraz: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor

VECDET ÖZ: HERKES KENDİNE YAKIŞINA YAPTI

ATA İttifakı'nın bir diğer bileşeni olan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise "Herkes kendine yakışanı yaptı" dedi.

Son Dakika! Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği sonrası Ümit Özdağ'dan itiraz: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Ümit Özdağ Güncel Haberler Son Dakika

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