Son Dakika: Sinan Ateş cinayetinde 3 tutuklama daha! Aralarında azmettirici Doğukan Çep de var

Son dakika: Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep'in de bulunduğu 3 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da 30 Aralık tarihinde silahla vurularak öldürülmesi olayında başlatılan soruşturma genişliyor.

"DODO" LAKAPLI DOĞUKAN ÇEP TUTUKLANDI

Olayın azmettiricisi olarak aranırken, İstanbul'da yakalanan "Dodo" lakaplı Doğukan Çep Ankara'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Çep'in de bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

"AMACIMIZ ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

"Dodo" lakaplı Çep'in emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre soruşturmada cinayeti planlayan ve hayata geçiren isim olarak adlandırılan Çep, ifadesinde "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi. Sinan Ateş'in ocak başkanıyla kendisine sahip çıkmadığını iddia eden Çep, "Yargıtay'da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık" dedi. Çep, öldürme amaçlarının olmadığını dile getirdi.

OLAYDAN İKİ GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Öte yandan Çep'in cinayetten 2 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği tespit edildi. Zanlının saldırının ardından da önce Bolu Gerede'ye ardından İstanbul'a gittiği belirlendi.

MHP'Lİ İSİM DE TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, son olarak iki gün önce aralarında iki özel harekat polisinin de bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı. Ayrıca MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K. da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.