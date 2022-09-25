Son Dakika | Selendi'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Terziler Mahallesindeki tarlada odun taşıyan Hasan Battal'ın (67) kullandığı plakasız traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlada devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Battal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Yılmaz Tuna - Güncel