Son dakika haberi! Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını - Yerleşim yerlerinde söndürme çalışmaları (4) Son dakika haberler... Orman yangınının yerleşim yerlerine doğru ilerleyişi Yerleşim yerlerine yaklaşan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale edilmesi İtfaiye ekibinin yangın bölgesine gelmesi ve yangına müdahalesi İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mevkisi'ndeki ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı. Orman yangınının yerleşim yerlerine doğru ilerleyişi Yerleşim yerlerine yaklaşan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale edilmesi İtfaiye ekibinin yangın bölgesine gelmesi ve yangına müdahalesi İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mevkisi'ndeki ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı. Ekipler kısa sürede yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (4) AA / Numan Erölmez - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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