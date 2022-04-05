Son Dakika | Samsun'da polislerden kan bağışına destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Samsun'da polislerden kan bağışına destek

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Samsun'da polislerden kan bağışına destek

Son dakika gündem haberi... Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile çok sayıda polis memuru Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile çok sayıda polis memuru Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünde iftar sonrası açılan Türk Kızılayı standına gelen Urhal ile emniyet müdürlüğü personeli kan bağışı yaptı.

10 Nisan Polis Haftası etkinleri kapsamında Türk Kızılayı ile kan bağışı etkinliğinin gerçekleştiğine işaret eden Urhal, kan bağışında bulunan meslektaşlarına teşekkür etti.

Türk Kızılayı bağış sonrası ikramlarda bulundu.

Son Dakika | Samsun'da polislerden kan bağışına destek

Son Dakika | Samsun'da polislerden kan bağışına destek

Son Dakika | Samsun'da polislerden kan bağışına destek

Son Dakika | Samsun'da polislerden kan bağışına destek

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Samsun İl Emniyet Müdürü, Polis Haftası, Polis, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title