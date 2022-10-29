Son Dakika! Rusya, Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştiren tahıl koridoru anlaşmasını sonlandırdı
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Son dakika! Rusya'dan Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili sürpriz bir adım geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımın durdurulduğu belirtildi.
Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, geçtiğimiz temmuz ayının 22'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çok sayıda tahıl gemisi yola çıktı.