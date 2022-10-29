Son Dakika! Rusya, Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştiren tahıl koridoru anlaşmasını sonlandırdı

Son dakika! Rusya'dan Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili sürpriz bir adım geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımın durdurulduğu belirtildi.