Son Dakika: Rusya'da isyan çıkaran Wagner, askeri ekipmanlarını Rus Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'in Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etmesiyle başlayan isyan 1 günde anlaşma yoluyla sona erdi. Wagner grubun ağır askeri teçhizatı savunma bakanlığına teslim etmeye hazırlanırken; Rusya Federal Güvenlik Servisi ise silahlı isyana ilişkin açılan soruşturmaların düşürüldüğünü açıkladı.

BELARUS ARAYA GİRDİ, ANLAŞMA SAĞLANDI

Wagner cumartesi günü Moskova'ya ilerleyerek, Ukrayna'daki savaşın kötü idare edilmesi iddiasıyla Rusya'nın askeri liderliğinin görevden alınmasını talep etti. Daha sonra isyanlarını aniden sona erdirdiler ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun aracılık ettiği bir anlaşma uyarınca üsse geri döndüler.

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