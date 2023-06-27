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Son Dakika: Rusya'da isyan çıkaran Wagner, askeri ekipmanlarını Rus Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek

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Son dakika: Rusya'da isyan çıkaran Wagner, Putin'le anlaşma yoluna giderek kalkışmadan vazgeçti. Rus lider, askerlere 3 seçenek sunarken; Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubunun elindeki ekipmanı savunma bakanlığına devretmeye hazırlandığını açıkladı.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'in Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etmesiyle başlayan isyan 1 günde anlaşma yoluyla sona erdi. Wagner grubun ağır askeri teçhizatı savunma bakanlığına teslim etmeye hazırlanırken; Rusya Federal Güvenlik Servisi ise silahlı isyana ilişkin açılan soruşturmaların düşürüldüğünü açıkladı.

BELARUS ARAYA GİRDİ, ANLAŞMA SAĞLANDI

Wagner cumartesi günü Moskova'ya ilerleyerek, Ukrayna'daki savaşın kötü idare edilmesi iddiasıyla Rusya'nın askeri liderliğinin görevden alınmasını talep etti. Daha sonra isyanlarını aniden sona erdirdiler ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun aracılık ettiği bir anlaşma uyarınca üsse geri döndüler.

Ayrıntılar geliyor...

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Yevgeniy Prigojin Wagner Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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