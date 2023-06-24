Son Dakika: Putin ile anlaşarak Rusya'daki isyanı sona erdiren Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama

Son dakika: Dün gece saatlerinde Putin'e isyan bayrağını açan Wagner Grubu lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yla görüşmesinin ardından Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurdu ve "Kan dökülmesini önlemek için üslerimize dönüyoruz" açıklamasını yaptı.

Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunun dün akşam başlattığı isyan 24 saat sürdü. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Prigojin, Lukaşenko'nun 'Wagner'in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması' yönündeki teklifini kabul etti.

TASLAK ÜZERİNDE ANLAŞTILAR

Lukaşenko'nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı, söz konusu taslak Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeriyor. Bu taslak ayrıca, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsıyor.

Belarus Devlet Başkanlığı'nın duyurusu ardından Wagner'in başındaki Prigojin, birliklerinin ilerleyişini durduracağını, geri dönüşe başlayacaklarını söyledi.

"ÜSLERİMİZE DÖNÜYORUZ"

Karar sonrası açıklama yapan Prigojin ''Kan dökülmesini önlemek için konvoylarımız üslerimize dönüyor. Kan dökülmesini engellemek için 'Geri dönün.' emri verdim. Dönüş emrini vermeden önce Moskova'nın 200 kilometre yakınına kadar girdik.'' dedi.

TELEGRAM'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Telegram hesabında açıklama yaptı. Açıklamasında, "Wagner askeri şirketini dağıtmak istediler. Biz de bunun üzerine 23 Haziran'da Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. 24 saat içinde Moskova'ya 200 kilometre yaklaştık. Bu süre zarfında savaşçılarımızın burnu bile kanamadı. Şimdi ise kan dökülebilecek ana geldik. Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu almıyoruz. Birliklerimiz ilerleyişlerini durduruyor ve onları planladığımız gibi üslerine geri gönderiyoruz." dedi.