Son dakika! Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. (Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum"
AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri: Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. (Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum"
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. ( Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel