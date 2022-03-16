Son dakika! Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. (Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum" - Haberler

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Son dakika! Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. (Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum"

AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Son dakika! Polonya Cumhurbaşkanı Duda:

Son dakika haberleri: Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. (Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum"

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. ( Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel

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