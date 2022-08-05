Son Dakika: Murat Karayılan'ın özel görev verdiği iki terörist öldürüldü! Bakan Soylu'nun paylaşımındaki detay ABD'yi kızdıracak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 teröristin Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"AMERİKA YAKINDA KARAYILAN İÇİN DE TAZİYE MESAJI YAYINLAYACAK"

Bakan Soylu mesajında "Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 Terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, SARI TORBAYA GİRDİ. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler. Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın..." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞEHİT EMRE DOKUMACI, KANIN YERDE KALMADI"

Bakan Soylu, paylaşımın devamında ise, "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun... Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin..." ifadelerine yer verdi.