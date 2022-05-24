Son Dakika: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı - Haberler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kuzeyinde başarılı ile icra ettiği Pençe- Kilit Operasyonu'ndan kahreden bir haber geldi. Operasyon kapsamında teröristlerle girdikleri çatışmada 3 kahraman Mehmetçik şehit düşerken, 4 Mehmetçik de yaralandı.

"YARALI ASKERLERİMİZ HASTANEYE SEVK EDİLDİ"

MSB tarafından konuyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.