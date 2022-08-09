Son dakika haber | Patrik Bartholomeos'tan itfaiyeye teşekkür ziyareti Son dakika gündem haberine göre FENER Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden itfaiyeye teşekkür ziyaretinde bulundu. FENER Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden itfaiyeye teşekkür ziyaretinde bulundu. Fatih'te bulunan itfaiye bölge amirliğine gelen Patrik Bartholomeos teşekkür ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Bartholomeos "1,5 saat gibi kısa bir zamanda yangını söndürdünüz. Bütün bunları takdir ediyoruz. Bunun için de bu sabah sizlere geldik. İtfaiye mensuplarına şükranlarımızı ifade etmek maksadıyla. Belki bazıları bu vazifeyi unutmuş olabilirler fakat biz unutmuyoruz. Şükranlarımızı her zaman ifade edeceğiz" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Patrik Bartholomeos Bartholomeos İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Patrik Bartholomeos'tan itfaiyeye teşekkür ziyareti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.