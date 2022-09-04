Hukukçu ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında hayatını kaybetti Güncel Haberler Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini olarak bilinen Avukat Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak. 83 yaşındaki Ömer Tuğrul İnançer'in dün gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR? Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İnançer, 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun Genel Müdürlüğü'ne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinden biridir. Öte yandan İnançer, evli ve 2 çocuk babasıydı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ömer Tuğrul İnançer Güncel Haberler

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