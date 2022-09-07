Son Dakika | Ölü bulundu, yabani hayvan saldırısına uğradığı belirlendi

ORDU'nun Ulubey ilçesinde Tuncay Yağızoğlu (46), samanlık çatısında ölü bulundu. Kafası ve vücudunun bazı yerlerinde diş izlerine rastlanılan Yağızoğlu'nun, yabani hayvan saldırısına uğrayıp kaçarak çıktığı çatıda hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçenin Çubuk Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Yağızoğlu, dün akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Ailesi, haber alamadığı Yağızoğlu için çevrede bugün arama çalışması başlattı. Yakınları, Tuncay Yağızoğlu'nu, yamaç arazide samanlık çatısında hareketsiz halde buldu, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yağızoğlu'nun öldüğü belirlendi. Kafası ve vücudunun bazı yerlerinde diş izlerine rastlanılan Yağızoğlu'nun yapılan incelemede yabani hayvan saldırısına uğrayıp, kaçmaya çalıştığı çatıda hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Yağızoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.