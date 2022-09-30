Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Suriye'de saldırı hazırlığındaki teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı

Güncel Haberler

Son Dakika! Suriye'de saldırı hazırlığındaki teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı

Son dakika! MİT, Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda saldırı hazırlığında olan teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı.

MİT, sınır ötesi başarılı operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor. Teşkilat dün Türkiye'de güvenlik güçlerine eylem amacıyla terör örgütü PKK tarafından görevlendirilen, "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın korumasının da arasında olduğu 3 teröristi Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla yakaladı.

ORTALIĞI KANA BULAYACAKLARDI

DEAŞ'ın Suriye'de TSK personeli başta olmak üzere Türk Kurumları'na yönelik sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere özel bir hücre oluşturduğu ortaya çıktı. MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'na bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı alanlarında operasyonlar düzenlendi. Operasyonda saldırı hazırlığındaki 1'i ölü, 19 terörist ele geçirildi.

Son Dakika! MİT, Suriye'de saldırı hazırlığındaki 19 teröristi yakaladı

Son Dakika! MİT, Suriye'de saldırı hazırlığındaki 19 teröristi yakaladı

Son Dakika! MİT, Suriye'de saldırı hazırlığındaki 19 teröristi yakaladı

Son Dakika! MİT, Suriye'de saldırı hazırlığındaki 19 teröristi yakaladı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Suriye Güncel Haberler Son Dakika

title