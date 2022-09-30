Son Dakika! Suriye'de saldırı hazırlığındaki teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı

MİT, sınır ötesi başarılı operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor. Teşkilat dün Türkiye'de güvenlik güçlerine eylem amacıyla terör örgütü PKK tarafından görevlendirilen, "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın korumasının da arasında olduğu 3 teröristi Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla yakaladı.

ORTALIĞI KANA BULAYACAKLARDI

DEAŞ'ın Suriye'de TSK personeli başta olmak üzere Türk Kurumları'na yönelik sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere özel bir hücre oluşturduğu ortaya çıktı. MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'na bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı alanlarında operasyonlar düzenlendi. Operasyonda saldırı hazırlığındaki 1'i ölü, 19 terörist ele geçirildi.