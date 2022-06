Son dakika: Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Saraçoğlu Mahallesinde Restorasyonun Önünü Açan Koruma Kurulu Kararları İptal Edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Saraçoğlu mahallesindeki restorasyon projelerinin dayanağı olan koruma kurulu kararlarının Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini açıkladı. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bu iptal kararıyla yapılan inşai faaliyetlerin bir koruma projesi olmadığı, buna olanak sağlayan koruma kurulu kararlarının geçerli olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Tüm kurumlara yargı kararlarını gönderiyoruz ve ivedilikle mahkeme kararlarına uymaya davet ediyoruz" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet'in ilk toplu konut alanı olma özelliğine sahip Kızılay'daki Saraçoğlu mahallesinin restorasyonuna izin veren koruma amaçlı imar planları ile restorasyon projelerine dayanak oluşturulan koruma kurulu kararlarını yargıya taşıdı. Ankara 17. İdare Mahkemesi, restorasyon projesine dayanak olan koruma kurulu kararlarını iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konu ile ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"TÜM KURUMLARA YARGI KARARLARINI GÖNDERİYORUZ VE İVEDİLİKLE MAHKEME KARARLARINA UYMAYA DAVET EDİYORUZ"

"Saraçoğlu mahallesi gözbebeğimiz. Uygulanan tüm projeler, turizm ve ticarete açan tüm kararlar ve buna olanak sağlayan koruma kurulu kararlarının yargı tarafından iptali, tüm hukuksuz süreci ve müdahaleyi durdurmaktadır. Cumhuriyet'in biricik örneği Saraçoğlu mahallesini koruma sorumluluğumuzla ilgili kurumları yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz. Saraçoğlu mahallesinde yapılan restorasyon projelerinin mahalleyi korumaya yönelik değil, katletmeye ve özgünlüğü bozmaya yönelik olduğunu defalarca kamuoyuyla paylaştık. Bu iptal kararıyla yapılan inşai faaliyetlerin bir koruma projesi olmadığı, buna olanak sağlayan koruma kurulu kararlarının geçerli olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Tüm kurumlara yargı kararlarını gönderiyoruz ve ivedilikle mahkeme kararlarına uymaya davet ediyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı, Emlak GYO'yu, Gür Yapı'yı tüm uygulamaları durdurmaya; Kültür Bakanlığı ve koruma kurulunu 2863 sayılı Koruma Kanuna uygun davranmaya, Çankaya Belediyesi tarafından verilen ruhsatlar bu kararla birlikte dayanaksız kaldığı için ivedilikle ruhsatları iptal etmeye davet ediyoruz.

Saraçoğlu mahallesinde yıkılan her bir duvarın, kesilen her bir ağacın, ötmeyen her bülbülün, tırmanmayan her sincabın, yeşermeyen her otun sesi olmaya devam edeceğiz. Yargının verdiği bu güzel karar, hukuksuz bir şekilde aylardır cezaevinde yatan arkadaşlarımız Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay için de adaletin bir gün yerini bulacağının ifadesidir. Cumhuriyet'in toplu konutunu ve bellek mekanını, Cumhuriyet'in 100. yılında hak ettiği değerle karşılamak için mücadeleye devam edeceğiz."

ANKA / Güncel