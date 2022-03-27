Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, Karadeniz'deki mayın tehlikesiyle ilgili konuştu: Gemilerimiz görevinin başında

İstanbul'da önceki gün sabah saatlerinde boğazın Karadeniz girişinde sivil bir ticari gemi tarafından fark edilen mayın, ekipleri harekete geçirdi. Acil olarak bölgeye yönlendirilen Sualtı Savunma Timleri (SAS) kısa süreli çalışmanın ardından mayını emniyete aldı. Yapılan çalışmanın ardından mayın etkisiz hale getirilirken, Boğaz trafiğe de normale döndü.

BAKAR AKAR: GEMİLERİMİZ GÖREV BAŞINDA

Boğazdaki mayınla ilgili önceki gün bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mayının Sualtı Savunma Timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Akar'dan mayınla ilgili bugün yeni bir açıklama geldi. Karadeniz'de olağandışı bir durumun olmadığını belirten Bakan Akar, "Bu konuda çelişkili bilgiler ulaştı. Serseri mayınların bölgede olabileceğine dair bilgiler geldi. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında" dedi.

"İNCELEMEMİZ DEVAM EDİYOR, TAM KARAR VERİLMEDİ"

Mayınla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirten Akar, "Bir ticari gemiden bir haber geldi böyle bir cisim görüldüğüne dair. Bölgeye SAS timi sevk edildi. Cisim olduğunu gördü, inceledi. Cismin eski bir mayın olduğunu tespit ettiler, incelememiz devam ediyor, tam olarak karar verilmedi. Kime ait, neye ait, hangisi bu... Onun incelemesi sürüyor. Mayın emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle mayın imha edildi. İstanbul Boğazı'nda şu anda herhangi bir olumsuzluk yok" ifadelerini kullandı.

"MONTRÖ'NÜN YARARINI HER FIRSATTA DİLE GETİRİYORUZ"

Bakan Akar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Karadeniz'deki sükûnet, istikrar ortamı devam ediyor. Karadeniz'de Montrö'nün herkes için yararlı olduğunu muhataplarımıza söylüyoruz. SAMP-T'ler konusunda uzun süredir yaptığımız çalışmalar var. Bunun yeniden başlaması doğal. Biz vatanımızı uçak ve füzelere karşı korumak için uzun menzilli füze savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Bizim Fransa ve İtalya ortak yapımı olan SAMP-T'ler için birlikte çalışacağımızı tabii ki söylüyoruz. Önümüzdeki dönemde olumlu gelişmeler bekliyoruz. Fransa ve İtalya önümüzdeki dönemde tavırları ile verecekler."