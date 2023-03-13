Son Dakika: LGS deprem bölgesi dahil ülke genelinde yapılacak! Depremzede öğrenciler isterlerse sınava diğer illerde girebilecek

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 4 Haziran'da yapılacak LGS sınavına ilişkin yaptığı açıklamada, "Depremzede öğrenciler, LGS sınavına eğer isterlerse diğer illerde girebilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün yaptığı sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER İSTERSE SINAVA BAŞKA İLDE GİREBİLECEK"

Bakan Özer ise LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada bugün yeni bilgileri paylaştı. Özer, "Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki öğrencilerimiz için de özel önlemler aldık. 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava gireceği okulları Bakanlık olarak belirleyeceğiz." dedi.

"İKİNCİ DÖNEM KONULARINDAN SORUMLU OLMAYACAKLAR"

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildiren Özer, "Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Daha öncede duyurmuştuk bu yıl öğrencilerimiz ikinci dönem konularından sorumlu olmayacaklar. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.