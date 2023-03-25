Son Dakika: Muharrem İnce, 100 bin imzayı dördüncü günde aşarak 3. cumhurbaşkanı adayı oldu

Son dakika: Seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ediyor. 4'üncü günde 100 bin imzayı aşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında İnce, "Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza Tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00'ye kadar imza vermeye devam." dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

"İMZA VERMEYE DEVAM"

Twitter hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza Tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00'ye kadar imza vermeye devam." ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN 55 BİNDE

Öte yandan, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan şu ana kadar 55 bin 583 imza alabildi. Doğu Perinçek ise 19 bin 313 imza toplayabildi.

27 MART SAAT 20.00'A KADAR SÜRECEK

İmza verme süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.

BAŞVURU ÜCRETİ NE OLACAK?

100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

KESİN ADAY LİSTESİ 31 MART'TA YAYIMLANACAK

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.