Son Dakika: Marmaris'teki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. tutuklandı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Marmaris Hisarönü'nde çıkan yangında sabotaj şüphesi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma başlattı. Polis ekipleri ve Jandarma güçleri tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada toplam 3 bin 832 kişi ve aracı da sorguladı. İncelemeler sonucu yangının Saklı Koy'da çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duran yetkililer bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

5 SUÇ KAYDININ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekipler, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış halde 3 araç lastiği ve terkedilmiş 1 motosiklet buldu. Motosiklet sahibinin S.A. olduğu ve hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. S.A. adına kayıtlı motosikletin olay yerinde olması nedeniyle yangın başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek, kaçış istikametleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları çıkartılıp arama alanı daraltıldı.

ORMANDA UYURKEN YAKALANDI

Şüpheli S.A., dün saat 16.30 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet Köyü Saklı Koy mevkisinde ormanda uyurken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen S.A. gözaltına alındı. Şüphelinin tespit edildiği alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 2 adet 5 litrelik pet şişe ele geçirildi.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Öte yandan, S.A, ekipler tarafından yapılan sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etti. Ailevi sorunlar sebebi ile bölgede yangın çıkardığını belirten S.A savunmasında, "Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim. Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim. Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım" ifadelerini kullandı.