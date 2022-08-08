Haber : Son Dakika | Manisa'da şüpheli otomobilde kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Manisa'da şüpheli otomobilde kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu

 - Güncelleme:
Son Dakika | Manisa'da şüpheli otomobilde kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu

Son dakika haber... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilde bir kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilde bir kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, plakası açıklanmayan bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada İzmir'e gittiği tespit edilen araçta, bir kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü A.B (30), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Turgutlu Manisa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title