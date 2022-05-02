Son dakika: Malatya'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Malatya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
FIRAT, MALATYA (AA) - Malatya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Burak Fırat idaresindeki 44 ADD 463 plakalı hafif ticari araç, Battalgazi ilçesine bağlı Bahri Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, araçtan savrulan Fırat'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel